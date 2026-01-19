Meghan Markle offerta di pace di Re Carlo | aperte le porte di casa

Re Carlo III avrebbe aperto un dialogo con Harry e Meghan Markle, offrendo una possibilità di riconciliazione all’interno della Famiglia Reale britannica. Secondo fonti di stampa, il sovrano sarebbe disposto a un gesto di pace nei confronti dei figli, con l’obiettivo di ricucire i rapporti e favorire un clima di maggiore serenità. Questa proposta rappresenta un passo importante in un contesto di tensioni che si protrae da tempo.

Potrebbe esserci un ramo d'ulivo tra la Famiglia Reale britannica e Harry e Meghan Markle. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa, infatti, Re Carlo III sarebbe pronto a un gesto importante nei confronti del figlio secondogenito e della sua famiglia. In occasione del loro possibile ritorno nel Regno Unito, con i due figlioletti al seguito, si potrebbero aprire le porte di una delle residenze più amate del sovrano: Highgrove House. Una mossa che, se confermata, segnerebbe un cambio di passo dopo anni di tensioni e silenzi. Highgrove House, il rifugio del Re. Il possibile ritorno dei Sussex sarebbe in concomitanza con gli Invictus Games, l'evento sportivo fondato proprio da Harry e dedicato ai veterani feriti e al personale militare in riabilitazione.

Meghan Markle ha pubblicato un video suo e del principe Harry insieme a una foto della coppia, risalente invece al 2016, con la didascalia: "Quando il 2026 sembra proprio come il 2016… dovevate esserci”, attribuendo alla figlia di 4 anni, Lilibet, il merito dell - facebook.com facebook

Le scorte del nuovo segnalibro di Meghan Markle, realizzato in Inghilterra, sono andate subito esaurite. E sarà seguito da un suo libro di ricette x.com

