Oggi, presso la Procura di Milano, si è svolta l’audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021-2022. Davanti ai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, Medugno ha fornito testimonianze riguardanti Signorini. L’udienza si inserisce nel quadro di indagini in corso, offrendo nuovi elementi sul caso.

È iniziata oggi presso la Procura di Milano l’ audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021-2022, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Medugno, già protagonista di un’intervista nel format Falsissim o di Fabrizio Corona, ha presentato una querela nei confronti di Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. L’ex gieffino viene ascoltato in qualità di testimone e parte offesa, in relazione alla denuncia formalizzata alla Procura poco prima delle festività natalizie. La denuncia e le richieste dei legali. Medugno è assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, che lo scorso 24 dicembre hanno spiegato come la denuncia presentata alla Procura chieda ai magistrati di procedere principalmente per violenza sessuale ed estorsione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Medugno testimonia contro Signorini: cosa ha raccontato

Leggi anche: Caso Signorini, interviene anche la fidanzata di Antonio Medugno: cosa ha fatto

Zitti tutti, parla Signorini per la prima volta: ecco cosa ha detto sulla storia di Medugno e Corona

Alfonso Signorini si pronuncia per la prima volta sulla vicenda Medugno-Corona, dopo settimane di discussioni e polemiche sui social. In un intervento sobrio e diretto, il conduttore affronta i temi principali, offrendo il suo punto di vista senza enfasi. Questa dichiarazione rappresenta un momento importante per chiarire alcuni aspetti e mettere fine a un periodo di grande attenzione mediatica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: “Abusi ed estorsione” - Antonio Medugno testimonia in Procura sulla denuncia contro Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione ... fanpage.it