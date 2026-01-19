Medugno testimonia contro Signorini | cosa ha raccontato
Oggi, presso la Procura di Milano, si è svolta l’audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021-2022. Davanti ai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, Medugno ha fornito testimonianze riguardanti Signorini. L’udienza si inserisce nel quadro di indagini in corso, offrendo nuovi elementi sul caso.
È iniziata oggi presso la Procura di Milano l’ audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021-2022, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Medugno, già protagonista di un’intervista nel format Falsissim o di Fabrizio Corona, ha presentato una querela nei confronti di Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. L’ex gieffino viene ascoltato in qualità di testimone e parte offesa, in relazione alla denuncia formalizzata alla Procura poco prima delle festività natalizie. La denuncia e le richieste dei legali. Medugno è assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, che lo scorso 24 dicembre hanno spiegato come la denuncia presentata alla Procura chieda ai magistrati di procedere principalmente per violenza sessuale ed estorsione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Caso Signorini, interviene anche la fidanzata di Antonio Medugno: cosa ha fatto
Zitti tutti, parla Signorini per la prima volta: ecco cosa ha detto sulla storia di Medugno e Corona
Alfonso Signorini si pronuncia per la prima volta sulla vicenda Medugno-Corona, dopo settimane di discussioni e polemiche sui social. In un intervento sobrio e diretto, il conduttore affronta i temi principali, offrendo il suo punto di vista senza enfasi. Questa dichiarazione rappresenta un momento importante per chiarire alcuni aspetti e mettere fine a un periodo di grande attenzione mediatica.
Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: “Abusi ed estorsione” - Antonio Medugno testimonia in Procura sulla denuncia contro Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione ... fanpage.it
Alfonso Signorini risponde alle accuse di Fabrizio Corona
Nella seconda puntata de “Il prezzo del successo” , Fabrizio Corona si accanisce sulle macerie della dignità perduta di Alfonso Signorini . E porta in trasmissione a testimoniare Antonio Medugno dopo che la Procura di Milano ha sequestrato tutto il materiale r facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.