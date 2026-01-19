Medicina Nucleare l' ospedale Morgagni-Pierantoni si rinnova | nuovo sistema automatizzato per la gestione dei radiofarmaci

L'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e Cesena ha introdotto il sistema automatizzato Karl100 di Tema Sinergie, migliorando la gestione delle dosi di radiofarmaci in Medicina Nucleare. Questa novità rappresenta un passo importante verso procedure più sicure ed efficienti, garantendo elevati standard di qualità nell’assistenza ai pazienti. L’innovazione contribuisce a ottimizzare i processi e a mantenere l’eccellenza delle prestazioni sanitarie dell’ospedale.

Un passo avanti significativo per la Medicina Nucleare dell’Ausl Romagna. Negli ospedali di Forlì e Cesena è stato recentemente installato il Karl100 di Tema Sinergie, un sistema all’avanguardia che automatizza l’intero processo di gestione delle dosi di radiofarmaci, dalla preparazione alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Messa di Natale all'ospedale Morgagni-Pierantoni con il vescovo Corazza Leggi anche: Attenzione alla salute femminile, 3 bollini rosa per l’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Medicina nucleare, negli ospedali di Forlì e Cesena nuovo iniettore per la somministrazione del farmaco - Un nuovo passo avanti per la Medicina Nucleare dell’AUSL della Romagna: negli ospedali di Forlì e Cesena è stato installato il KARL100 di Tema ... corriereromagna.it

La consigliera riserva un passaggio anche al Nuovo Ospedale della Sibaritide: «Senza la Medicina Nucleare sarà solo un semplice spoke che unirà i due già esistenti di Corigliano e Rossano» facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.