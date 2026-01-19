Le recenti indiscrezioni sulle presunte tensioni tra Mediaset e Rai hanno riacceso l’attenzione sul settore televisivo. Al centro delle discussioni emerge nuovamente il nome di Fabrizio Corona, figura spesso al centro di cronache e polemiche. Questa situazione evidenzia come dinamiche di mercato e personaggi pubblici continuino a influenzare l’ambiente televisivo italiano, mantenendo alta l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Le voci di tensione tra Mediaset e Rai tornano a circolare e al centro del rumore mediatico finisce ancora Fabrizio Corona. Dopo mesi di attacchi alla tv generalista e frecciate a volti e programmi, l’ex re dei paparazzi è apparso più volte in Rai, alimentando discussioni e reazioni. Secondo quanto viene riportato, queste ospitate avrebbero irritato l’area decisionale di Cologno Monzese, aprendo la strada a ipotesi di risposta “muscolare” proprio nel periodo più sensibile dell’anno televisivo: la settimana di Sanremo. Caso Alfonso Signorini: anche Belen reagisce Corona, Mediaset nel mirino e Rai sullo sfondo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mediaset contro Rai? Spunta il nome di Fabrizio Corona

Leggi anche: Barbara D’Urso rompe il silenzio sul "veto Mediaset in Rai”: Fabrizio Corona pubblica l'audio segreto

Chi era Vittorio Corona, il giornalista Rai e Mediaset, padre di Fabrizio che su Netflix dice: “A differenza mia era incorruttibile”

Vittorio Corona è stato un giornalista italiano, attivo dagli anni Settanta ai primi Duemila, noto per aver lavorato sia in testate siciliane che ai vertici dei principali telegiornali nazionali. Padre di Fabrizio Corona, ha lasciato un'impronta significativa nel panorama dell'informazione italiana, distinguendosi per integrità e professionalità nel corso della sua lunga carriera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabrizio Corona scatena la guerra tra Rai e Mediaset?/ “La vendetta in arrivo per Sanremo 2026” - Fabrizio Corona ospitato in Rai, Mediaset non ci sta e medita vendetta: "Forte controprogrammazone durante il Festival" ... ilsussidiario.net