Weston McKennie si avvicina a raggiungere le 40 presenze in Champions League, un traguardo che sottolinea la sua costanza nel torneo. Con la Juventus, il centrocampista americano si prepara a confermare il suo ruolo in una delle competizioni più competitive d’Europa. Questo traguardo rappresenta un momento importante nel percorso professionale di McKennie, evidenziando la sua esperienza e continuità ai massimi livelli.

Weston McKennie è a un passo da un traguardo simbolico che racconta molto del suo percorso europeo. In occasione del prossimo impegno di Champions League, il centrocampista della Juventus può raggiungere quota 40 presenze nella massima competizione continentale. Un numero che pesa, soprattutto se letto nel contesto del calcio statunitense. Davanti a lui, per continuità e apparizioni in Champions, c’è soltanto Christian Pulisic, fermo a 63 gare complessive. Tutti gli altri restano alle spalle. Il dato certifica la centralità di McKennie nel calcio europeo che conta e la sua capacità di rimanere stabilmente ad alto livello stagione dopo stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - McKennie verso quota 40 presenze in Champions League

Leggi anche: Foiano Book Festival verso quota 3.000 presenze: un successo che continua

Leggi anche: LIVE Bodø/Glimt-Juventus 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: McKennie ribalta la partita!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Champions, McKennie potrebbe diventare il secondo giocatore degli Stati Uniti a raggiungere quota 40 presenze - Il centrocampista statunitense, infatti, è vicino a toccare le 40 presenze nella Champions ... tuttojuve.com