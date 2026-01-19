Maxi sequestro a Casoria | NSC Napoli elogia i giovani carabinieri

Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC Napoli) ha commentato positivamente il recente maxi sequestro a Casoria, sottolineando l’importanza del lavoro dei giovani carabinieri coinvolti. L’operazione evidenzia la necessità di potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio per contrastare efficacemente attività illecite. L’NSC ribadisce l’impegno per sostenere la professionalità e l’efficacia dei carabinieri nelle attività di sicurezza pubblica.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri celebra l’operazione anti-contrabbando a Casoria e rilancia l’esigenza di rafforzare la presenza sul territorio. Profonda soddisfazione e vivo apprezzamento vengono espressi dalla Segreteria Provinciale di Napoli del Nuovo Sindacato Carabinieri per l’operazione condotta dai militari della Compagnia di Casoria, che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. In particolare, NSC Napoli sottolinea l’eccezionale intuito operativo dimostrato da due giovanissimi carabinieri. “ Grazie alle loro doti di prontezza, spirito di osservazione e capacità di lettura dei segnali sul territorio – afferma la sigla – è stato possibile infliggere un duro colpo a un mercato illegale che alimenta le casse della criminalità, danneggiando l’economia locale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Casoria, 2 tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando: maxi sequestro dei carabinieri

I carabinieri di Casoria hanno sequestrato circa 2,5 tonnellate di sigarette di contrabbando all’interno di un deposito. All’interno sono stati trovati otto bancali, pronti per essere distribuiti. L’intervento rientra nelle attività di contrasto al traffico illecito di prodotti tutelati dalla normativa vigente. Questo maxi sequestro evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno del contrabbando.

I Carabinieri di Casoria hanno sequestrato oltre 2,4 tonnellate di sigarette di contrabbando, equivalenti a circa 1,85 milioni di sigarette o 92.500 pacchetti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illecito di tabacchi e rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata.

