Maxi incendio in un centro commerciale in Pakistan | 15 morti anche una donna incinta tra i 70 dispersi

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un centro commerciale a Karachi, in Pakistan, nella notte di sabato 17 gennaio. L’incendio, iniziato alle 22, ha causato 15 vittime e circa 70 dispersi, tra cui una donna incinta. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a lunedì, evidenziando la gravità dell’evento e le difficoltà nelle operazioni di soccorso.

L'incendio del centro commerciale di Karachi, in Pakistan, è scoppiato alle 22 di sabato 17 gennaio, ma le operazioni di spegnimento si sono protratte fino al lunedì.🔗 Leggi su Fanpage.it

Grave incendio in un centro commerciale a Karachi, Pakistan: almeno quattordici morti e decine di dispersi

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato un centro commerciale a Karachi, la città più popolosa del Pakistan. L'incidente ha causato almeno quattordici vittime e numerosi dispersi. Le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e le operazioni di soccorso sono in corso.

Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti

Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Maxi incendio in un’azienda tessile a Mariglianella, operai illesi - Due operai che si trovavano all’interno del capannone al momento dell’incendio sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, senza riportare ferite né ustioni. agro24.it