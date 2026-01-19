Mausoleo di Augusto il taglio dei cipressi finisce sul Times

Il taglio dei cipressi attorno al Mausoleo di Augusto ha suscitato interesse anche oltre i confini italiani, attirando l'attenzione di testate internazionali come il Times. La questione riguarda la manutenzione e la conservazione di uno dei simboli storici di Roma, portando alla luce discussioni sul rispetto del patrimonio culturale e le modalità di intervento sul patrimonio archeologico.

Il caso dei cipressi che circondavano il Mausoleo di Augusto ha catturato l’attenzione anche della stampa straniera. In particolare la vicenda è stata affrontata in un articolo recentemente pubblicato nell’edizione cartacea del Times. “Roma ha tagliato i cipressi sacri dell’imperatore” ha titolato il quotidiano britannico che, dopo aver ricostruito la storia del monumento, a beneficio dei propri lettori, ha spiegato anche quali sono stati i recenti sviluppi. “Un nuovo restauro è iniziato nel 2017 e il mausoleo dovrebbe riaprire quest'anno con un giardino e una terrazza” è stato spiegato nel quotidiano.🔗 Leggi su Romatoday.it

Mausoleo di Augusto, interviene il Governo: niente cipressi naniIl Governo ha deciso di intervenire sul Mausoleo di Augusto, ordinando il riposizionamento dei cipressi nani che circondano il monumento.

Cipressi al Mausoleo di Augusto, Lega Giovani Roma: "Scempio del Comune"L'intervento dei Cipressi al Mausoleo di Augusto ha suscitato polemiche tra Lega Giovani Roma, che definisce l'episodio uno

