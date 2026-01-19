Mauro Corona tedoforo per Torino 2006 | Ero ubriaco caddi ma non mollai la fiaccola

Mauro Corona, tedoforo per Torino 2006, ricorda un episodio significativo: «Ero ubriaco, caddi, ma non mollai la fiaccola». Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina, il percorso della fiaccola olimpica attraversa l’Italia, simbolo di unità e speranza. Questo viaggio rappresenta un collegamento tra tradizione e comunità, celebrando lo spirito olimpico che unisce il paese in occasione di grandi eventi sportivi.

Le Olimpiadi di Milano Cortina si avvicinano e il viaggio della fiamma olimpica è in pieno svolgimento in tutta Italia. Vent'anni fa tra i tedofori di Torino 2006 c'era anche l'alpinista e scrittore Mauro Corona che ha raccontato quell'esperienza in un'intervista ai The Journalai, un gruppo di giornalisti che sui social network commenta in modo satirico e irriverente la politica e l’attualità. Mauro Corona ha mostrato tra gli oggetti gelosamente custoditi in casa sua la fiaccola di Torino 2006. «Sono stato tedoforo», ha detto Mauro Corona e alla domanda dell'intervistatore che gli ha chiesto «ti sei ubriacato, tra l’altro?», ha risposto "sì, e sono anche caduto in piazza a Udine nel fare la curva.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Mauro Corona, l'ertano tedoforo per Torino 2006: «Ero ubriaco, caddi, ma non mollai la fiaccola»Mauro Corona, l’ertano che nel 2006 portò la fiaccola olimpica a Torino, ricorda un episodio particolare: “Ero ubriaco, caddi, ma non mollai la fiaccola”.

Il tedoforo del Carlino. Luca corona un sogno: "Emozione unica portare la fiaccola sotto la neve"Luca, il tedoforo del Carlino, ha realizzato un suo sogno portando la fiaccola sotto la neve.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Quando Mauro Corona fece il teodoforo per le Olimpiadi di Torino: «Ero ubriaco, caddi a una curva ma non mollai la fiaccola» - Cortina, ma l’alpinista e scultore Mauro Corona aveva portato la fiaccola olimpica a Udine nel 2006, in occasione dei XX Giochi olimpici invernali di ... msn.com