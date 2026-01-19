Mauro Corona l' ertano tedoforo per Torino 2006 | Ero ubriaco caddi ma non mollai la fiaccola

Mauro Corona, l’ertano che nel 2006 portò la fiaccola olimpica a Torino, ricorda un episodio particolare: “Ero ubriaco, caddi, ma non mollai la fiaccola”. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina, il percorso della fiamma olimpica prosegue in tutta Italia, simbolo di unità e passione sportiva. Un viaggio che unisce le regioni e rinnova il senso di comunità legato ai Giochi.

Le Olimpiadi di Milano Cortina si avvicinano e il viaggio della fiamma olimpica è in pieno svolgimento in tutta Italia. Vent'anni fa tra i tedofori di Torino 2006 c'era anche l'ertano Mauro Corona che ha raccontato quell'esperienza in un'intervista ai The Journalai, un gruppo di giornalisti che.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: L'ertano Mauro Corona sponsorizza Marco Rizzo presidente della Regione Veneto: «Amiamo la montagna»

Il tedoforo del Carlino. Luca corona un sogno: "Emozione unica portare la fiaccola sotto la neve"Luca, il tedoforo del Carlino, ha realizzato un suo sogno portando la fiaccola sotto la neve.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mauro Corona ha programmato come morire, la rivelazione a Bianca Berlinguer sul "piano pronto da anni" - La confessione di Mauro Corona in video con Bianca Berlinguer: lo scrittore ha già deciso come e quando morire. virgilio.it