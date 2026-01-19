Mauro Corona la rivelazione | Ho un piano per morire pronto da anni

Mauro Corona, scrittore e figura nota nel panorama italiano, ha recentemente rivelato di aver predisposto un piano per il fine vita, affinché possa affrontare con serenità i momenti difficili. La discussione sul tema del fine vita rimane centrale nel dibattito pubblico, e le dichiarazioni di Corona si inseriscono in un contesto di riflessione più ampio sulla scelta e sulla dignità nelle fasi finali della vita.

Durante una trasmissione televisiva, Mauro Corona ha dichiarato: «Ho il piano pronto!». Questa affermazione ha suscitato un vivace dibattito pubblico, sollevando discussioni su temi delicati quali la dignità, la fine della vita e il diritto all’autodeterminazione. Un momento che invita a riflettere sulle scelte individuali in situazioni di grande difficoltà, con un impatto che ha attraversato l’opinione pubblica.

Mauro Corona ha condiviso durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” di aver messo a punto un piano per il suo fine vita, deciso da tempo. In un'intervista, lo scrittore ha spiegato che valuterà le condizioni di salute e deciderà autonomamente quando affrontare la fase finale, sottolineando l'importanza della libertà di scelta in queste circostanze.

