Maurizio Vandelli canta Battisti al Concordia
Il 14 aprile a Pordenone, Maurizio Vandelli riproporrà il repertorio di Lucio Battisti e i successi dell’Equipe 84, riarrangiati e interpretati con la sua voce. Un’occasione per ascoltare dal vivo brani che hanno segnato la musica italiana, in un concerto che unisce passato e presente in modo semplice e autentico. L’evento si terrà al Concordia, offrendo un momento di musica e ricordo per gli appassionati del genere.
Maurizio Vandelli canta 4 marzo 1943 senza censure: «La prima volta a Sanremo me la stavo facendo sotto». Il testo originaleIl 4 marzo 1943, Maurizio Vandelli interpretò “La prima volta a Sanremo” senza censure, rivelando un aneddoto sulla sua emozione.
Maurizio Vandelli ad Agerola, premio alla carriera «Sui Sentieri degli Dei» - Maurizio Vandelli, il cantautore che ha appena compiuto 80 anni, festeggia il suo ultimo progetto discografico, «Emozioni Garantite», uscito nel 2022, con l’appuntamento «Agerola Canta Battisti». ilmattino.it
MAURIZIO VANDELLI & BAND cantano LUCIO BATTISTI
05 gennaio – Praia a Mare In occasione dello spettacolo “Maurizio Vandelli canta Battisti”, i volontari della Croce Rossa Italiana hanno garantito il servizio di assistenza sanitaria durante l’evento. #CroceRossa #AssistenzaSanitaria #PraiaAMare #Volontar facebook
