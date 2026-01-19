Maurizio Vandelli canta Battisti al Concordia

Da pordenonetoday.it 19 gen 2026

Il 14 aprile a Pordenone, Maurizio Vandelli riproporrà il repertorio di Lucio Battisti e i successi dell’Equipe 84, riarrangiati e interpretati con la sua voce. Un’occasione per ascoltare dal vivo brani che hanno segnato la musica italiana, in un concerto che unisce passato e presente in modo semplice e autentico. L’evento si terrà al Concordia, offrendo un momento di musica e ricordo per gli appassionati del genere.

Il 14 aprile Pordenone avrà il piacere di ascoltare il repertorio dell’indimenticabile Lucio Battisti e più i popolari successi dell’Equipe 84 riarrangiati e interpretati da Maurizio Vandelli. Accompagnato da una band di 5 musicisti, Vandelli canterà insieme al pubblico del Concordia i brani più.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

