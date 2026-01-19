Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dell'Australian Open, sconfitto in tre set da Andrey Rublev. Il 24enne di Sanremo, numero 65 del mondo, ha ceduto con i parziali di 6-4, 6-2, 6-3 in meno di due ore di gioco. La sua prestazione è stata influenzata da un dolore al piede, che ha limitato le sue possibilità durante l'incontro.

AGI - Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dell' Australian Open: il 24enne sanremese, numero 65 del mondo, ha ceduto in tre set (6-4, 6-2, 6-3) al russo Andrey Rublev, numero 15 ATP, in poco meno di due ore di gioco. "Oggi è andata peggio del previsto, sinceramente", ha spiegato al termine Arnaldi. "Sapevo di non essere al 100%, e ovviamente in partita c'è sempre un po' di tensione, ma già al secondo o terzo game ho fatto un paio di scivolate e ho iniziato a sentire il fastidio al piede. Da quel momento è stato un match di sofferenza, difficile. Ho male, giocare così non ha senso; abbiamo fatto tutto quello che mi è stato detto di fare ma ho ancora troppo dolore". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Matteo Arnaldi fuori dall'Australian Open: ko in tre set per un dolore al piede

Matteo Arnaldi si ferma: forfait a Brisbane per infortunio, Australian Open a rischio?

Matteo Arnaldi ha dovuto rinunciare al torneo di Brisbane a causa di un infortunio, compromettendo la sua partecipazione all’Australian Open. Il tennista ligure, che avrebbe dovuto affrontare il tedesco Daniel Altmaier nel primo turno, si trova ora a dover valutare le sue condizioni prima di riprendere il percorso stagionale. La sua assenza rappresenta un’incertezza per il suo debutto nel primo grande torneo del 2026.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Andrey Rublev, Australian Open 19-01-2026

Il 19 gennaio 2026, Matteo Arnaldi affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Australian Open, con il match previsto sulla Kia Arena tra le 2 e le 3 di lunedì mattina, ora italiana. In questo articolo troverai il pronostico, le quote e le analisi sulla partita, per aiutarti a comprendere le potenzialità di entrambi i giocatori in questa sfida del primo Slam della stagione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Australian Open: Arnaldi fuori al primo turno, Aliassime si ritira, passa Medvedev. Gauff vince con i capelli rossi, "ce n'è uno così che qui va forte..." - Finisce al primo turno l’esperienza di Matteo Arnaldi all’Australian Open , primo Grand Slam della stagione. gazzettadelsud.it