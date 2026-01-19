Mattarella ricorda compiti toghe | attuano Costituzione e sono imparziali

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza del ruolo delle toghe nel rispetto della Costituzione, invitandole a essere “agenti della Costituzione” e a mantenere imparzialità. In un contesto di tutela dei diritti e della legalità, il suo intervento ribadisce l’impegno delle istituzioni nel garantire un sistema giudiziario equilibrato e rispettoso dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

Roma, 19 gen. (askanews) – Siate “‘agenti della Costituzione”, attori nella difesa della legalità e della giustizia, presidio dei diritti di ogni persona”. E’ l’auspicio che Sergio Mattarella ha rivolto ai magistrati in tirocinio che ha ricevuto come ogni anno al Quirinale. A loro innanzitutto, ma non solo, ha ricordato quale compito li aspetti nell’iniziare questa impegnativa carriera. Nel salone dei Corazzieri sono 354 i giovani magistrati accolti dal Presidente della Repubblica, insieme al vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, alla Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Silvana Sciarra, al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, il direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Pasquale D’Ascola, il Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Pietro Gaeta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

