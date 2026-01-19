Mattarella | Per i magistrati l’imparzialità è un dovere in ogni contesto E richiama umiltà e responsabilità
Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza dell’imparzialità per i magistrati, evidenziando che deve essere mantenuta in ogni ambito, anche al di fuori delle funzioni ufficiali. Richiama poi l’importanza di umiltà e responsabilità, elementi fondamentali per preservare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e garantire un esercizio della giurisdizione equo e indipendente.
«Chi esercita la giurisdizione ha il dovere di essere imparziale, e di testimoniare imparzialità in ogni contesto, anche extrafunzionale, per evitare che il comportamento del singolo possa porre a rischio la fiducia dei cittadini nel corretto svolgimento dell’attività giudiziaria». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con i giovani magistrati. Il tema dell’imparzialità è tornato più volte nel discorso del Capo dello Stato, anche come richiamo a una applicazione rigorosa delle leggi, senza «pregiudizi» e «condizionamenti». Mattarella ai giovani magistrati: «L’imparzialità è un dovere in ogni contesto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Mattarella: "I magistrati devono testimoniare imparzialità in ogni contesto"Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza dell’imparzialità e dell’indipendenza dei magistrati, evidenziando il ruolo fondamentale della magistratura in uno stato di diritto.
Leggi anche: Violenza di genere e nuove forme digitali, Mattarella richiama alla responsabilità sociale: “Libertà delle donne conquista da difendere ogni giorno”
Giustizia, Mattarella: “Indiscutibili le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura” - Il presidente della Repubblica incontra al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. dire.it
DIRETTA | Il presidente della Repubblica Mattarella incontra i magistrati ordinari in tirocinio #ANSA - facebook.com facebook
DIRETTA | Il presidente della Repubblica Mattarella incontra i magistrati ordinari in tirocinio #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.