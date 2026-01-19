Mattarella | ‘la magistratura ha contribuito ad attuazione della Costituzione’

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come la magistratura italiana abbia svolto un ruolo fondamentale nell’attuazione dei principi della Costituzione. Nel corso di un incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio, ha evidenziato l’importanza del lavoro giudiziario nel mantenimento dello stato di diritto e dei valori costituzionali. Questo intervento ribadisce l’impegno delle istituzioni nel garantire l’indipendenza e l’efficacia della giustizia in Italia.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell'incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati nell'aprile scorso. "Al contempo, ha vissuto un'ampia evoluzione nello svolgimento dei compiti che l'architettura costituzionale le ha attribuito. Il percorso svolto fino a oggi è utile per comprendere il ruolo della magistratura e gli ambiti entro i quali si deve svolgere la funzione assegnatale dalla Costituzione, nell'esercizio della giurisdizione attraverso l'interpretazione e l'applicazione rispettosa e imparziale della legge", ha aggiunto il capo dello Stato.

Mattarella: “Magistratura cruciale per legge e diritti” x.com

La nomina del Presidente del Tribunale di Bergamo, Vito Di Vita. CHIESTA LA SUA INCOMPATIBILITÀ AL PRESIDENTE DEL CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) SERGIO MATTARELLA. https://www.facebook.com/share/p/1Gnz4drt2s/ Giovedì 15 G - facebook.com facebook

