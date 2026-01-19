Mattarella | I magistrati devono testimoniare imparzialità in ogni contesto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza dell’imparzialità e dell’indipendenza dei magistrati, evidenziando il ruolo fondamentale della magistratura in uno stato di diritto. Il suo intervento si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere, ribadendo la necessità di garantire autonomia e integrità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Garantire l'autonomia e l'indipendenza dei giudici. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto per ricordare il ruolo delicato svolto dalla magistratura, a pochi mesi di distanza dallo svolgimento del referendum sulla riforma del governo Meloni sulla separazione delle carriere. "Proprio quest'anno ricorrono gli ottant'anni della Repubblica: in una sala vicino a questa, al Quirinale, è custodito uno dei tre originali del testo della Costituzione, sulla ...

