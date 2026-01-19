Mateta spinge per la Juventus | nuovi contatti e trattativa da sbloccare

La Juventus intensifica i propri sforzi per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, con nuovi contatti programmati nelle prossime ore. Il centravanti francese, già favorevole al trasferimento in Serie A, spinge per definire l’accordo. La società bianconera lavora per superare le differenze con il Crystal Palace sulle modalità dell’operazione, cercando di completare l’affare nel più breve tempo possibile.

La Juventus accelera su Jean-Philippe Mateta e riapre il dossier nelle ore decisive del mercato: nuovi contatti sono attesi oggi pomeriggio, con il centravanti francese che ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Serie A e ora spinge per chiudere, mentre i bianconeri lavorano per sbloccare la distanza con il Crystal Palace sulle formule dell’operazione. Mateta-Juve, il sì del giocatore e la spinta verso l’Italia. Il punto fermo della trattativa è la volontà del calciatore. Mateta ha detto sì alla Juventus, attratto da un progetto che gli garantirebbe centralità tecnica e un contratto importante: accordo fino al 2029, con opzione al 2030, e un ingaggio compreso tra i 3 e i 3,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, primi contatti per Mateta: attacco nel mirino

La Juventus ha avviato i primi contatti con il Crystal Palace per valutare l'eventuale trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese nato nel 1997. La società mira a rinforzare il reparto offensivo, mantenendo un approccio cauto e riflessivo nelle trattative di mercato. La possibilità di un trasferimento si inserisce nell’ottica di sviluppare una rosa competitiva per la prossima stagione.

Juventus: trattativa per Mateta entra nella fase decisiva

La trattativa tra Juventus e Crystal Palace per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta si avvicina alla conclusione, con sviluppi importanti previsti nelle prossime settimane. Il tecnico Oliver Glasner ha recentemente condiviso le sue valutazioni sul futuro del centravanti francese, delineando le condizioni necessarie per un possibile trasferimento. Questa fase rappresenta un passaggio cruciale nel processo di negoziazione tra le due società.

