Matete, giovane calciatore, è attualmente in trattativa con la Juventus. Sebbene al momento il trasferimento non sia stato confermato, il club continua a lavorare per portarlo in rosa e spera di poterlo convocare già per la prossima partita contro il Napoli. La situazione rimane in evoluzione, con la speranza di definire l’accordo nelle prossime settimane.

Matete alla Juventus, per ora è un no. Ma il club bianconero continua a trattare e spera di poter avere il calciatore in settimana e addirittura di convocarlo per il match di domenica prossima contro il Napoli. La Juventus ha un problema in attacco. David e Openda si sono rivelati due acquisti non all’altezza, tra lo scarso e il fallimentare. La gestione Comolli è in linea con quella Giuntoli, molto complesso stabilire quale sia la peggiore. La Stampa scrive: Se in 180 minuti – dunque – tieni palla per il 75% del totale, fai 46 tiri di cui 11 in porta epperò segni solo un-gol-uno vuol proprio dire che in qualche modo bisogna intervenire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mateta, la Juventus sogna di poter convocarlo per il match contro il Napoli (La Stampa)

