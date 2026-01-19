Massimo Boldi vittima del politically correct?

Recentemente, Massimo Boldi è stato escluso dal gruppo dei tedofori, suscitando molte discussioni. La motivazione ufficiale è stata legata a una frase pronunciata dall’attore, che ha generato polemiche. Alcuni si chiedono se questa decisione sia influenzata dal clima di politically correct che permea la società odierna. In questo articolo analizziamo i fatti e i possibili legami tra l’episodio e le dinamiche del politicamente corretto.

L'esclusione di Massimo Boldi dai tedofori è stata data da una frase che ha fatto molto discutere: la motivazione è legata al politically correct? Massimo Boldi è stato escluso dai tedofori delle Olimpiadi Milano- Cortina. Alla base della decisione una chiacchierata amichevole in un bar di Boldi con un giornalista. Poche battute, ma tanto è bastato al Comitato Olimpico per indignarsi e sanzionare duramente l’esternazione: Massimo Boldi non farà parte del gruppo dei 10.001 tedofori che, partiti da Roma il 6 dicembre 2025, attraverseranno l’Italia e concluderanno il loro percorso a Milano il 6 febbraio 2026 per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

