Martina Nasoni | Il mio corpo non ce la faceva più senza il trapianto di cuore per me sarebbe finita

Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello e radiofonica, ha condiviso nuovamente l’esperienza del trapianto di cuore che le ha salvato la vita. In un'intervista, ha spiegato come il suo corpo non fosse più in grado di sostenere la sua salute e quanto sia importante per lei vivere ogni giorno riconoscente al dono ricevuto. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla forza e sulla gratitudine nel percorso di recupero.

