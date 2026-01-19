Martina Colombari | Sono orgogliosa di essere la mamma di Achille

Martina Colombari ha recentemente condiviso il suo orgoglio nel ruolo di madre di Achille, sottolineando l’importanza della famiglia nella sua vita. A breve, celebrerà anche un trentennio di amore con l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta. Questi traguardi riflettono un percorso di stabilità e affetto, elementi fondamentali nel suo racconto personale e pubblico.

A breve Martina Colombari festeggerà 30 anni d’amore con l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta. È lei stessa a svelarlo nel salotto di “Verissimo”. “Ad entrambi sembra molto meno – confessa – Siamo veramente molto diversi, però se duriamo da 30 anni è perché ci amiamo. Momenti di crisi? Ce ne sono stati, c’è stato il famoso settimo anno, ci siamo allontanati per un annetto, battibecchi, anche porte sbattute. La vita di coppia va costruita e va sempre coltivata. È troppo facile mollare. Questo però non significa che, se due persone non stanno bene insieme e non si amano più, non si debbano separare. 🔗 Leggi su Perizona.it

Martina Colombari ha condiviso il suo punto di vista sulla sfida di crescere il figlio Achille, nato dal matrimonio con Billy Costacurta. Durante un’intervista a Verissimo, ha espresso il suo orgoglio e la sua attenzione nel affrontare le difficoltà che il giovane ha affrontato. Un racconto sincero che mette in luce il rapporto stretto tra madre e figlio, senza enfasi o sensazionalismi.

