Martedì torna la Champions siamo tutti davanti alla tv

Martedì torna la Champions League, portando le migliori squadre europee in campo. È un appuntamento che appassionati e tifosi attendono con interesse, offrendo momenti di sport e spettacolo. In questa occasione, molte persone si preparano a seguire le partite alla televisione, vivendo un evento che rappresenta un momento di aggregazione e passione sportiva.

Dopo un mese di stop martedì 20 gennaio torna la Champions League con la settima giornata della league phase: al termine della prima parte mancano soltanto 180 minuti, con le ultime due partite che saranno decisive per disegnare la classifica finale e scoprire chi andrà direttamente agli ottavi, chi dovrà passare attraverso i playoff e chi saluterà già la competizione. In corsa ci sono 36 formazioni, che fino alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest giocheranno 203 partite.

