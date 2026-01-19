L'Olympique Marsiglia sembra aver trovato l’accordo per il trasferimento di Quinten Timber dal Feyenoord. La trattativa, in fase avanzata, dovrebbe concludersi entro 24 ore. Si tratta di un’operazione importante per il club francese, che punta a rinforzare la propria linea difensiva. Ecco i dettagli principali di questa trattativa in corso.

Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Calciomercato Juventus, all-in su Mateta: c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match Perisic Inter, stallo “alla croata” per l’esterno: lui spinge per il ritorno, ma il PSV non è d’accordo! La situazione Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione! Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha gelato Marotta! E occhio agli inserimenti dalla Serie A Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni» Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli

Timber Juve, per Tuttosport è lui l’obiettivo più concreto. Possibile operazione lampo con il Feyenoord: i dettagli

Secondo Tuttosport, Timber Juve rappresenta l'obiettivo più realistico per il mercato della Juventus. Si valuta una possibile operazione rapida con il Feyenoord, con dettagli ancora da definire. La società bianconera continua a monitorare le opportunità di rafforzamento, cercando soluzioni efficaci e tempestive per migliorare la rosa. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulle trattative e le eventuali formalizzazioni.

Leggi anche: Timber in scadenza col Feyenoord, potrebbe diventare un’occasione per il centrocampo del Napoli (Tmw)

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il #Marsiglia di #DeZerbi vola #Greenwood scatenato in Coppa di Francia L’OM passa agevolmente il turno e approda agli ottavi: con l’eliminazione del #PSG è la favorita per la vittoria @andreadigiacomo94 #ComoTV - facebook.com facebook

#Pisa scatenato per l'attacco: fari puntati su Casper #Tengstedt e Neal #Maupay, ma per la punta del Marsiglia c'è da battere la concorrenza di Siviglia e Getafe. #calcionews24 x.com