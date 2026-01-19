La partita tra Marocco e Senegal si è conclusa con un episodio inaspettato al 114’, quando Brahim Diaz ha segnato un gol decisivo, impedendo al Marocco di conquistare la Coppa d’Africa in casa dopo cinquant’anni. Un risultato che ha sorpreso molti, evidenziando come nel calcio possano verificarsi eventi imprevedibili e sorprendenti, anche nelle competizioni più attese.

Quando Brahim Diaz, al 114’, ha vanificato la possibilità del Marocco di vincere la Coppa d’Africa in casa dopo cinquant’anni, pensavamo di aver già visto di tutto. Una partita tesa, a tratti spettacolare, ma che sul finale ci aveva regalato una scena già di per sé surreale. Sadio Mané - numero dieci e leader maximo del Senegal, che aveva già annunciato dopo la semifinale contro l’Egitto che questa sarebbe stata la sua ultima partita in carriera in Coppa d'Africa - che cerca disperatamente di convincere il suo CT, Pape Thiaw, e i compagni a non ritirarsi dal campo. Il Senegal stava avverando i sogni di tutti quei tifosi che nel corso della propria vita si sono sentiti defraudati dall'arbitro, rischiando una sanzione molto pesante. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Marocco-Senegal è stata persino più assurda di quanto avete visto

Senegal Marocco 1-0, si conclude la Coppa d’Africa dopo una finale assurda: Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio allo scadere. Cos’è successo a Rabat

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Gueye al 94’. La partita, disputata a Rabat, è rimasta impressa per un episodio decisivo: Brahim Diaz ha sbagliato il cucchiaio allo scadere, determinando il risultato finale. Mendy si è distinto come protagonista, parando il rigore e mantenendo la vittoria per il Senegal.

Avete visto la lite tremenda che c’è stata nel programma di Elisa Isoardi? Panico in diretta: urla in studio

Durante la trasmissione condotta da Elisa Isoardi nello studio di Bar Centrale, si è verificato un acceso confronto tra le opinioniste, che ha causato momenti di tensione in diretta. L’incidente ha attirato l’attenzione dei telespettatori, segnando l’inizio del 2026 televisivo con un episodio di forte impatto. Di seguito, i dettagli e le reazioni a quanto accaduto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Perché il Senegal non è stato punito dopo aver abbandonato il campo per 17 minuti contro il Marocco - Nessuna sconfitta a tavolino per il Senegal che ha lasciato il campo per protesta contro il Marocco: cosa dice il regolamento della coppa d'Africa in queste ... fanpage.it