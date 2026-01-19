Marocco e Sudafrica sfida aperta per La Coppa d’Africa del 2028

Dopo la conclusione della Coppa d’Africa 2025, con la vittoria del Senegal a Rabat, l'attenzione si sposta già verso il torneo del 2028. Marocco e Sudafrica sono tra le principali candidate a ospitare l’evento, che rappresenta un importante momento di crescita per il calcio africano. La sfida tra le due nazioni prosegue, con l’obiettivo di offrire un torneo all’altezza delle aspettative.

Finita la Coppa d’Africa del 2025, ieri sera a Rabat con la clamorosa vittoria del Senegal sulla squadra di casa, il calcio africano guarda già all’edizione del 2028. Non sarà la prossima edizione, che si terrà invece nell’agosto del 2027 tra Kenya, Uganda e Tanzania, ma quella successiva. Venerdì 16 gennaio la CAF, che supervisiona il calcio continentale, si è riunita per raccogliere le candidature dei possibili Paesi ospitanti, ed è emerso un nuovo confronto tra Marocco e Sudafrica. Il Paese nordafricano ha infatti presentato nuovamente il proprio dossier per ospitare il torneo. Una candidatura pesante, perché questa Coppa d’Africa è stata un grande successo in termini organizzativi, grazie a stadi all’avanguardia, molti dei quali ospiteranno pure alcune partite del Mondiale 2030, condiviso con Spagna e Portogallo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Coppa d'Africa, è il giorno delle semifinali: tutto il Marocco si ferma per la sfida alla Nigeria, Salah ritrova ManéLe semifinali della Coppa d'Africa si svolgono oggi, con il Marocco che affronta la Nigeria a Rabat e l'Egitto che sfida il Senegal a Tangeri.

