Tommaso Marini, atleta di fioretto e campione della Coppa del Mondo, ha scelto di partecipare a Pitti Uomo durante una pausa dalla competizione. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare un settore diverso, offrendo uno sguardo sulla sua passione per la moda. Questa scelta dimostra come, anche in periodi di pausa agonistica, l’interesse per il mondo della moda possa rappresentare un interesse personale e professionale.

Ancona, 19 gennaio 2026 – La Coppa del Mondo di fioretto maschile è ferma e Tommaso Marini ne approfitta per dedicarsi per qualche istante a un’altra sua grande passione, la moda. Il fiorettista di Ancona, che compirà 26 anni il prossimo 17 aprile, non ha mai nascosto il suo grande interesse per un settore solo apparentemente lontano dallo sport ma che invece negli ultimi anni ha attratto diversi campioni delle più svariate discipline, anche scelti come modelli dai più noti stilisti. La lezione del campione: "Orecchini e smalto?. Le parole possono ferire" Tommaso Marini, 25 anni, schermidore Il campione dorico e la sua passione per la moda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marini sfila a Pitti Uomo in pausa dal fioretto

Pitti Uomo, in passerella sfila la ripresa della moda

A Pitti Uomo a Firenze, la moda maschile si presenta in una fase di ripresa, consolidando il suo ruolo nel panorama fashion italiano. Con un fatturato stimato di 11,2 miliardi di euro nel 2025, la moda uomo rappresenta quasi il 20% del settore tessile-abbigliamento nazionale, nonostante le sfide economiche. La manifestazione apre la stagione delle principali esposizioni di settore, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le prospettive di un comparto in evoluzione.

Torna Pitti Uomo, i provvedimenti di viabilità

Dal 3 gennaio 2026, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la nuova edizione di Pitti Uomo, l’appuntamento internazionale dedicato alla moda maschile. In vista dell’evento, sono stati adottati specifici provvedimenti di viabilità e sicurezza per garantire un accesso ordinato e senza disagi. Di seguito, le informazioni utili per pianificare il proprio percorso e partecipare in modo sereno all’appuntamento fieristico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Valeria Marini querela Antonella Elia dopo le dichiarazioni in tv: "Profondamente offesa". https://dilei.it/vip/valeria-marini-querela-antonella-elia-cosa-successo/2093200/ - facebook.com facebook