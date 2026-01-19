Marinelli Pd sull' anniversario di Rigopiano | Una ferita che interpella le istituzioni | memoria verità e responsabilità

In occasione dell’anniversario della tragedia di Rigopiano, Marinelli (Pd) sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria e di affrontare con serietà le responsabilità. Il Partito Democratico dell’Abruzzo esprime vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite, ricordando la necessità di un impegno collettivo per garantire trasparenza e tutela in situazioni di emergenza.

«Nel giorno del ricordo della strage di Rigopiano, il Partito Democratico dell’Abruzzo si stringe con rispetto e profonda vicinanza alle famiglie delle vittime, alle comunità colpite e a tutti coloro che portano ancora il peso di quella tragedia».A dirlo dichiara è Daniele Marinelli, segretario.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il sindaco di Penne Petrucci sull'anniversario di Rigopiano: "Ferita indelebile per la nostra comunità"

Il sindaco di Penne, Petrucci, ricorda l'anniversario della tragedia di Rigopiano sottolineando come quell'evento abbia lasciato una ferita profonda nella comunità. In un suo intervento, ha espresso il dolore e la partecipazione della cittadinanza, riconoscendo l'importanza di ricordare e onorare le vittime di quella tragedia che ha segnato profondamente Penne.

A nove anni dalla tragedia la commemorazione per le vittime di Rigopiano: "Una ferita aperta e sanguinante"

A nove anni dalla tragedia di Rigopiano, si rinnova la commemorazione per le vittime dell’incidente del 18 gennaio 2017, quando una valanga colpì l’hotel, causando la perdita di 29 vite umane. La ricorrenza rappresenta un momento di memoria e riflessione su un evento che ha segnato profondamente la comunità e il percorso giudiziario ancora in corso.

