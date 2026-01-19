Mareggiate in arrivo ma la barca resta abbandonata sul bagnasciuga | E' piena di rifiuti e pitturata con vernici pericolose

In previsione di mareggiate, una lettrice segnala una barca abbandonata sulla spiaggia del Ringo, piena di rifiuti e vernici pericolose. La presenza dell’imbarcazione, lasciata incustodita, solleva preoccupazioni sulla tutela ambientale e sulla sicurezza del litorale durante le condizioni meteo avverse. È importante intervenire per rimuovere eventuali rischi e garantire la pulizia e la salvaguardia della spiaggia.

In piena allerta meteo per le mareggiate previste nelle prossime ore, una lettrice segnala la presenza di una barca abbandonata sulla spiaggia del Ringo. L'imbarcazione, ferma da oltre una settimana vicino al bagnasciuga, contiene rifiuti e presenta vernici a piombo. "Forse chi l'ha lasciata.

Una donna ha rubato una barca da trasporto merci a Venezia, schiantandosi sul Ponte di Rialto e causando ingenti danni alle strutture storiche. L'incidente è stato ripreso in un video, mostrando la dinamica dell'accaduto e le conseguenze per il patrimonio architettonico della città.

Sicilia, allarme per l'arrivo della tempesta Harry: barricate di sabbia contro le mareggiate. Video - A Giardini Naxos e lungo tutta la fascia ionica cresce l' allerta per l'arrivo del ciclone Harry, diretto verso le coste della Sicilia orientale.

Sicilia, allarme per l'arrivo della tempesta Harry: barricate di sabbia contro le mareggiate. Video Link nei commenti facebook

#Meteo: venti di tempesta fino a 120km/h e mareggiate a 6-7 m di onda in arrivo. Le zone a rischio tra poco x.com

