Marco Van Basten, ex calciatore di fama internazionale e considerato uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio, ha annunciato di voler dedicare più tempo alla famiglia, affinando le sue priorità. Dopo aver lasciato il calcio nel 1995 a causa di un grave infortunio alla caviglia, Van Basten ha intrapreso il ruolo di opinionista televisivo. Ora, con parole sincere, ha comunicato che la malattia della moglie richiede la sua presenza e assistenza.

© Gbt-magazine.com - Marco Van Basten:”Mia moglie è malata”

