Maratonina di Vinci

La Maratonina Città di Vinci torna il 1 febbraio, offrendo agli appassionati un percorso che attraversa il suggestivo paesaggio della città. In vista del suo quarantesimo anniversario nel 2027, questa manifestazione rappresenta un momento importante per la comunità locale e gli sportivi. Un’occasione per condividere la passione per la corsa in un contesto ricco di storia e tradizione.

Sono aperte le iscrizioni alla trentanovesima Maratonina “Città di Vinci”, in programma tra un mese. L’evento si svolgerà quest’anno anche come primo Memorial “Giorgini Nazzareno” e terzo Trofeo Incitec. La manifestazione rappresenta un’occasione per gli appassionati di podismo di partecipare a una gara tradizionale nel territorio, promuovendo sport e aggregazione.

La Maratonina Città di Vinci si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, giunta alla sua 39ª edizione. L'evento si inserisce nel calendario podistico toscano come un appuntamento di rilievo, offrendo agli atleti un percorso immerso nella suggestiva cornice di Vinci. Un'occasione per praticare sport e valorizzare il patrimonio culturale del territorio in un contesto di tradizione e ospitalità.

