Marathon | Bungie annuncia la data di uscita e svela tutte le edizioni inclusa una ricca Collector’s Edition

Bungie ha tolto il velo su Marathon, annunciando la data di uscita ( dopo il leak di Xbox ) e presentando in modo dettagliato tutte le edizioni disponibili al lancio, inclusa una Collector’s Edition pensata per i fan più appassionati. Il nuovo trailer di gameplay ha mostrato uno dei personaggi che si incontreranno su Tau Ceti, Gantry, agente della fazione MIDA, offrendo uno sguardo più chiaro sull’identità e sulle ambizioni del progetto. Contestualmente, sono partiti i preordini su tutte le piattaforme supportate. Marathon è costruito attorno a un mondo narrativo che si sviluppa attraverso fazioni e contratti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

