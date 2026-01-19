Mandi il curriculum e nessuno ti risponde | siamo entrati nella trappola dei ghost job
Sempre più spesso, inviare il curriculum non porta a risposte concrete. Sono i cosiddetti ghost job: annunci inesistenti, raccolta dati e pratiche poco trasparenti che alterano il mercato del lavoro. Questi fenomeni penalizzano i candidati e rendono più difficile individuare opportunità reali. È importante conoscere i segnali di questa trappola per tutelarsi e muoversi con consapevolezza nel mondo professionale.
Annunci fantasma, raccolta dati e task riciclati: come i lavori inesistenti stanno distorcendo il mercato e penalizzando i candidati. Ecco cosa abbiamo scoperto entrando nell'universo dei ghost job.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sulla mia maglietta c’è scritto “always wins”. L’ho ricamata io, con ago e filo, con pazienza. Poi però c’è la realtà. Quella in cui sei mamma. Donna. Con esperienza. Eppure nel mondo del lavoro sembri sempre partire svantaggiata. Mandi curriculum e non rice - facebook.com facebook
