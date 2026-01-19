Sempre più spesso, inviare il curriculum non porta a risposte concrete. Sono i cosiddetti ghost job: annunci inesistenti, raccolta dati e pratiche poco trasparenti che alterano il mercato del lavoro. Questi fenomeni penalizzano i candidati e rendono più difficile individuare opportunità reali. È importante conoscere i segnali di questa trappola per tutelarsi e muoversi con consapevolezza nel mondo professionale.

Annunci fantasma, raccolta dati e task riciclati: come i lavori inesistenti stanno distorcendo il mercato e penalizzando i candidati. Ecco cosa abbiamo scoperto entrando nell'universo dei ghost job.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Siamo entrati nella Chiesa cristiana evangelica di Napoli: cosa abbiamo scoperto

Fausto dei Coma_Cose: «Francesca? Siamo amici. Pericoloso mischiare amore e musica, mi sentivo il suo ghost writer»Fausto Zanardelli dei Coma_Cose ha recentemente parlato della sua relazione con Francesca Mesiano, chiarendo che tra loro c’era un’amicizia, non un amore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mandi il curriculum e nessuno ti risponde: siamo entrati nella trappola dei ghost job - La prima, non ti hanno preso, la seconda: quel lavoro non è mai esistito. fanpage.it