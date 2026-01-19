Maltempo per allerta rossa sospeso il servizio di raccolta differenziata

A causa dell’allerta meteo rossa prevista per martedì 20 gennaio, il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Reggio Calabria sarà sospeso. La misura si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficacia della gestione dei rifiuti durante le condizioni meteorologiche avverse. Si invita la cittadinanza a seguire le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti e a rispettare le indicazioni fornite dalle autorità.

Nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, caratterizzata da allerta meteo rossa, non sarà effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Reggio Calabria.A renderlo noto sono l'amministrazione comunale e il gestore, Ecologia Oggi spa, informandi la cittadinanza che, in virtù.

