Maltempo peggioramento nell’area dello Stretto | a Messina si valuta chiusura scuole anche per domani

A causa del maltempo in atto nello Stretto, si valuta la chiusura delle scuole anche per domani a Messina. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per Reggio Calabria e la fascia ionica del Catanzarese, con possibili estensioni nel territorio messinese. Restano aggiornamenti in corso per garantire la sicurezza della popolazione e delle istituzioni scolastiche.

La Protezione civile ha già diramato allerta rossa per l’intera provincia di Reggio Calabria e per la fascia ionica del Catanzarese, un provvedimento che potrebbe estendersi anche a Messina. Il sindaco Federico Basile - come annunciato anche ieri - sta valutando la chiusura degli istituti di ogni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Maltempo, scuole chiuse in vari comuni della provincia: a Reggio si valuta ordinanza per martedì

A causa dell’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile regionale, diversi comuni della provincia di Reggio stanno valutando la chiusura delle scuole per domani, martedì. Le autorità locali stanno adottando misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali situazioni di rischio legate al maltempo. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

Leggi anche: Non solo Ponte, al Ministero si parla anche dell'attraversamento dinamico dello Stretto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Maltempo estremo: piogge record e vento violento in arrivo - Maltempo severo in arrivo: piogge fino a 300 mm, vento a 120 km/h e mare molto agitato su Sud e Isole. blogsicilia.it