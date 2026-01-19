Maltempo oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna arancione in Calabria per l'arrivo del ciclone Harry | scuole chiuse

Oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni di maltempo sull’Italia meridionale, con l’arrivo del

Lunedì, diverse regioni italiane saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry. Sono previste burrasche, nevicate a bassa quota e possibili disagi, con scuole chiuse in alcune aree. Le province di Sicilia, Calabria e Sardegna sono tra le più colpite. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

