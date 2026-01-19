Maltempo oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna arancione in Calabria per l'arrivo del ciclone Harry | scuole chiuse
Le ultime notizie in diretta sul maltempo, aggiornamenti di oggi lunedì 19 gennaio. Complice l'arrivo del "ciclone Harry" previsti temporali sulle Isola e l'Italia meridionale: allerta rossa della Protezione civile su Sicilia e Sardegna, arancione sulla Calabria. Scuole chiuse in decine di comuni.
Allerta meteo: burrasche, neve a bassa quota e scuole chiuse. Il ciclone Harry investe Sicilia, Calabria e Sardegna
Lunedì, diverse regioni italiane saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry. Sono previste burrasche, nevicate a bassa quota e possibili disagi, con scuole chiuse in alcune aree. Le province di Sicilia, Calabria e Sardegna sono tra le più colpite. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.
Maltempo oggi da Roma in già, scatta allerta meteo: ecco in quali regioni
Maltempo in arrivo in Sardegna. Dalla serata di oggi e fino a mercoledì sono previsti forti venti, mareggiate e piogge diffuse. #sardegna #IoSeguoTgr
