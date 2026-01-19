Maltempo oggi allerta meteo rossa per la Sardegna arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo del ciclone Harry | scuole chiuse

Oggi, lunedì 19 gennaio, si registra un'intensificazione delle condizioni meteorologiche in Italia meridionale e in Sardegna a causa dell’arrivo del

Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Le condizioni meteorologiche più severe hanno portato alla chiusura delle scuole e alle misure di sicurezza previste dalle autorità. Segui gli aggiornamenti per conoscere l’evoluzione del maltempo e le eventuali disposizioni ufficiali.

