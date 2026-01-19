Maltempo massimo livello di allerta rossa a Reggio Calabria e provincia

Il maltempo nella provincia di Reggio Calabria si intensifica, con un aumento del livello di allerta da giallo ad arancione, valido dalle 12 di oggi fino a mezzanotte. La Protezione civile regionale invita alla massima attenzione e all’adozione di misure precautionari per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la zona.

Già dal pomeriggio di oggi il peggioramento del meteo per il passaggio del ciclone Harry, che domani farà registrare una giornata di gravi criticità, come segnalato nell'avviso della Protezione Civile Il maltempo è in peggioramento in Calabria, e soprattutto nella provincia di Reggio Calabria. L'avviso diramato dalla Protezione civile regionale ha già alzato il livello di allerta previsto per oggi da giallo ad arancione, a partire dalle ore 12 della giornata odierna e fino alla mezzanotte. La situazione diventerà di massima criticità idrogeologica e idraulica domani, martedì 20 gennaio, con un grado di allerta rossa in tutto il territorio cittadino e provinciale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

