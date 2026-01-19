Maltempo in Sardegnadispersi 2 pastori

A causa del maltempo in Sardegna, due pastori risultano irreperibili da ore. I due si trovavano in località Televai, nel territorio di Urzulei in Ogliastra, quando il rio Margiani è esondato. Le ricerche sono in corso, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla loro sorte. La situazione evidenzia le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche e alla sicurezza in aree montane.

22.00 A causa del maltempo non si hanno più notizie, da ore, di due pastori. I due si trovavano in località Televai quando è esondato il rio Margiani,a Urzulei in Ogliastra. Si tratta di Giuseppe Mulas, di 65 anni,e Francesco Moi,di 22. Sono in corso le ricerche di vigili del fuoco,carabinieri e barracelli, volontari di polizia rurale.Ma il tempo non aiuta Il Comune aveva avvisato i cittadini e in particolare gli"allevatori che hanno il bestiame al monte" che il livello dei fiumi stava salendo pericolosamente vietando di avventurarsi in campagna.

