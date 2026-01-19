Maltempo in Sardegna fake news su WhatsApp | la pioggia non influisce sull’acqua potabile

Negli ultimi giorni, in alcune chat di WhatsApp in Sardegna, si diffonde un messaggio che suggerisce un possibile rischio per l’acqua potabile di Cagliari a causa del maltempo. Tuttavia, non ci sono evidenze scientifiche o ufficiali che supportino questa affermazione. È importante affidarsi a fonti ufficiali e verificare le informazioni prima di condividerle, per evitare il diffondersi di notizie false che possono generare allarmismo.

Da diverse settimane nelle chat e nei gruppi di WhatsApp della Sardegna viene condiviso un messaggio che sostiene che l’acqua di Cagliari, capoluogo della regione, possa diventare non potabile o comunque dannosa a causa del maltempo. Una circostanza non vera, come specificato dall’azienda che si occupa della gestione dell’acqua potabile in città, l’ Abbanoa. La società avrebbe avviato alcuni accertamenti per risalire a chi abbia diffuso la notizia in origine. I responsabili potrebbero essere denunciati per il reato di procurato allarme. Il messaggio sull’acqua potabile a Cagliari. Nelle ultime settimane, soprattutto in Sardegna, si è diffuso un messaggio nelle chat e nei gruppi di WhatsApp che invitava a non bere l’acqua del rubinetto in particolare nella città di Cagliari, capoluogo dell’isola. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

