Un'ondata di maltempo sta colpendo il Sud Italia, con allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria. A Nuoro, due pastori risultano dispersi da diverse ore, mentre scuole sono state chiuse per precauzione. La situazione richiede attenzione e misure di sicurezza adeguate per le comunità coinvolte.

CAGLIARI – Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore il sud Italia. Due pastori sono dispersi da ore nel Nuorese, in Sardegna. Nelle campagne di Urzulei si sono perse le tracce del 65enne Giuseppe Mulas e del 23enne Francesco Moi. A causa dell’esondazione del rio Margiani non è possibile raggiungere la zona dove si trovavano i due pastori. Potrebbero aver trovato riparo nell’ovile della famiglia del 23enne, ma la pioggia non cessa e c’è molta apprensione in Ogliastra per la sorte dei due pastori. Proprio stamattina, 19 gennaio 2026, il Comune di Urzulei aveva avvisato “la cittadinanza, e in particolare gli allevatori che hanno il bestiame al monte” del fatto che il livello dell’acqua nei fiumi stesse salendo “molto velocemente” vietando di avventurarsi nella strade di campagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Sardegna: dispersi due pastori a Nuoro. Allerta rossa e scuole chiuse anche in Sicilia e Calabria

