Maltempo è ancora allerta meteo | scuole chiuse a Catania e provincia

A causa dell’allerta meteo di livello rosso, il sindaco di Catania ha disposto la chiusura delle scuole nella città e nella provincia. La misura, adottata in risposta alle condizioni di elevato rischio, rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali per ulteriori informazioni sulla situazione meteo e le eventuali misure di sicurezza.

“In considerazione dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale e delle condizioni di rischio elevato per il territorio comunale, il sindaco di Catania ha emanato l’ordinanza sindacale n. 6 del 19 gennaio 2026, con la quale sono state disposte misure urgenti e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo in arrivo, è allerta meteo rossa: domani scuole chiuse a Catania e provincia

Lunedì 19 gennaio, la Protezione Civile regionale ha dichiarato allerta meteo rossa per Catania e provincia a causa di temporali intensi e nubifragi previsti. In risposta a questa situazione, le scuole della zona rimarranno chiuse. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini durante questa fase di maltempo.

Leggi anche: Maltempo, scuole chiuse in Sicilia e allerta meteo arancione e gialla per temporali 21 novembre

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Maltempo, il ciclone Harry: allerta rossa e oggi scuole chiuse, ecco dove. «La burrasca peggiore degli ultimi 20 anni» - Sud, con allerta rossa per parte di Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti ... leggo.it