maltempo dispersi due pastori in sardegna

Due pastori risultano dispersi in Sardegna, a causa dell’esondazione del rio Margiani a Urzulei, in Ogliastra. Da questa mattina non ci sono più aggiornamenti sulla loro posizione, mentre le operazioni di ricerca sono in corso. La situazione mette in evidenza le conseguenze del maltempo nella regione e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Da questa mattina non si hanno più notizie di due pastori, che risultano dispersi a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Si tratta di Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22. I due si trovavano in località Televai e, secondo quanto appreso, potrebbero aver trovato riparo nell’ovile del 22enne, attualmente irraggiungibile per via dell’esondazione del torrente. Sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e barracelli ma a causa del maltempo non si riesce a passare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

