A causa del passaggio del ciclone Harry, sono state emesse allerte rosse e le scuole sono chiuse in alcune zone del Centro-Sud, tra Sardegna e Sicilia. Il maltempo, descritto come il più intenso degli ultimi vent’anni, ha portato piogge abbondanti e venti forti, influenzando le condizioni atmosferiche in tutta la regione. Ecco le aree interessate e le precauzioni da adottare per la sicurezza.

Meteo, sarà un inizio settimana da incubo. Il maltempo si sposta al Centro-Sud, con allerta rossa per parte di Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Allerta arancione invece per la Calabria. Maltempo, tempesta ciclonica In particolare, tra oggi e martedì, sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due isole maggiori e sulla Calabria, specie sui versanti orientali, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Maltempo, arriva il ciclone Harry: allerta rossa e oggi scuole chiuse, ecco dove. «La burrasca peggiore degli ultimi 20 anni»

Meteo, allerta rossa per il ciclone Harry in arrivo: «Peggiore burrasca degli ultimi 20 anni». Scuole chiuse, ecco dove

Il ciclone Harry si avvicina all’Italia, portando un’allerta rossa per condizioni meteorologiche estreme. La perturbazione, definita la peggior burrasca degli ultimi vent’anni, comporta l’adozione di misure di sicurezza e la chiusura di alcune scuole. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo nella settimana entrante, con possibili effetti significativi su diverse regioni del Paese. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare comportamenti prudenti.

Preoccupa il ciclone Harry, può arrivare la peggiore burrasca degli ultimi anni: allerta per tre regioni

Un nuovo sistema meteorologico, il ciclone Harry, si avvicina alle regioni italiane meridionali, suscitando preoccupazione per condizioni meteorologiche avverse. Sono state emesse allerte di diversa intensità: rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo evento atmosferico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Arriva il ciclone "Harry": ecco dove porterà piogge torrenziali, vento e mareggiate (e dove è prevista l'allerta rossa) - Le giornate più critiche dovrebbero essere quelle di lunedì 19 e martedì 20 gennaio e in molte province del Sud le scuole saranno chiuse ... today.it