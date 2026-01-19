Maltempo allerta rossa | Atam annuncia modifiche alle corse dei bus

Per fronteggiare il maltempo e l’allerta rossa prevista per domani, 20 gennaio 2026, Atam ha comunicato modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico. Le corse saranno operate secondo l’orario non scolastico, conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sindacale n. [numero]. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sul sito ufficiale e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Domani il trasporto pubblico seguirà l'orario non scolastico. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti e a consultare i canali ufficiali per informazioni e aggiornamenti A causa dell’allerta meteo di livello rosso prevista per domani, 20 gennaio 2026, Atam comunica alla cittadinanza che il servizio di trasporto pubblico sarà effettuato secondo orario non scolastico, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza sindacale n. 7 del 19 gennaio 2026 in cui le autorità hanno invitato la cittadinanza a evitare spostamenti non necessari al fine di tutelare la sicurezza pubblica. Anche Atam raccomanda l'utenza di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile a salvaguardia dell’incolumità pubblica e rimane a disposizione dei cittadini per qualsiasi delucidazione, informazione e aggiornamenti, invitando a contattare i propri al seguente numero:0965 620121, per e-mail: customer@atam-rc.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Allerta rossa a Roma per maltempo, stop alle attività all'apertoIl 6 gennaio Roma sarà interessata da un’allerta rossa per maltempo, che comporterà la sospensione delle attività all’aperto. Leggi anche: Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna domani, si teme l’esondazione dei fiumi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse - Complice l’arrivo del “ciclone Harry” previsti temporali sulle Isola e l’Italia meridionale: allerta rossa della ... fanpage.it

Maltempo, allerta rossa in parte di Sicilia, Calabria e Sardegna: scuole chiuse in decine di comuni x.com

Maltempo in Sardegna, allerta rossa estesa a tutta la giornata di domani Confermata la criticità elevata per Gallura, Iglesiente e Campidano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.