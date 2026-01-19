Maltempo allerta rossa anche in parte della Sicilia | forti venti e nubifragi

Un'ondata di maltempo interessa il Centro-Sud, con un'allerta rossa in alcune zone della Sicilia e della Sardegna. Previsti forti venti, nubifragi e nevicate a quote crescenti. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

