Maltempo allerta rossa a Reggio Calabria sospese attività nei mercati e chioschi

A Reggio Calabria, a seguito dell’allerta rossa per maltempo, sono state adottate misure di sicurezza che hanno portato alla sospensione delle attività nei mercati e nei chioschi. Le ordinanze del sindaco facente funzioni mirano a tutelare la popolazione durante le condizioni meteorologiche avverse, garantendo la sicurezza pubblica e prevenendo eventuali rischi derivanti dalle intensi fenomeni atmosferici.

Si susseguono le ordinanze del sindaco facente funzioni di Reggio Calabria per tutelare la sicurezza dei cittadini nelle ore di maltempo con allerta rossa.Con un nuovo atto firmato da Mimmo Battaglia, per tutta la giornata di domani, martedì 20 gennaio, è stata disposta la sospensione di tutte le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Maltempo, massimo livello di allerta rossa a Reggio Calabria e provinciaIl maltempo nella provincia di Reggio Calabria si intensifica, con un aumento del livello di allerta da giallo ad arancione, valido dalle 12 di oggi fino a mezzanotte. Leggi anche: Maltempo in arrivo a Reggio Calabria e provincia, scatta l’allerta gialla Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Maltempo al Sud: allerta rossa in Sicilia e Sardegna per il ciclone Harry, previsioni in peggioramento - Sud, con allerta rossa su parte della Sardegna e della Sicilia, dove è elevato il rischio di nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote progressivamente più ba ... tg.la7.it

