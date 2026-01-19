Maltempo allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia arancione Calabria e scuole chiuse anche domani | arriva il ciclone Harry

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: lunedì 19 gennaio, l’arrivo del “ciclone Harry” porta allerte di livello rosso sulla Sardegna e arancione sulla Calabria e Sicilia. Sono previste forti piogge e temporali, con scuole chiuse anche domani in alcune zone. Di seguito le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo nelle regioni interessate.

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il "ciclone Harry"

