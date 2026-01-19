Maltempo allerta massima in Sicilia e Sardegna | evacuazioni nel Nuorese | Calabria in assetto di allarme rosso

Le condizioni meteorologiche avverse stanno interessando diverse regioni italiane, con un’allerta massima in Sicilia e Sardegna. Sono state adottate misure di sicurezza, tra cui evacuazioni nel Nuorese e la chiusura delle scuole in alcune città. La criticità riguarda anche il pericolo di mareggiate e onde fino a otto metri nella zona di Olbia, richiedendo attenzione e rispetto delle indicazioni delle autorità.

Il maltempo si sposta al Centro-Sud, con allerta rossa in parte della Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Pericolo di onde alte fino a 8 metri. Allerta arancione invece in Calabria, che ha comunque attivato "l'assetto da allarme rosso". In particolare, tra oggi e martedì, sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte. Evacuate decine di persone nel Nuorese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Maltempo, allerta in Sicilia, Calabria e Sardegna: evacuate decine di famiglie nel Nuorese

A causa delle intense condizioni meteorologiche, diverse zone di Sicilia, Calabria e Sardegna sono in allerta. Nel Nuorese, in Sardegna, il Rio Posada ha registrato un aumento del livello, portando alla evacuazione preventiva di numerose famiglie nelle aree vicine al corso d’acqua e alla diga. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei residenti.

Maltempo, è allerta rossa in Sardegna e Sicilia: strade chiuse e prime evacuazioni

A causa del ciclone Harry, Sicilia e Sardegna sono state dichiarate in allerta rossa, con conseguenti chiusure stradali e le prime evacuazioni. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che richiede attenzione e precauzione. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza.

Meteo: Allerta massima oggi in alcune zone della Sicilia - In calo anche le temperature nella parte orientale dell'Isola ... rainews.it