A causa delle intense condizioni meteorologiche, Sicilia e Sardegna sono state poste in allerta massima, con scuole chiuse e misure di sicurezza rafforzate. In Calabria, il livello di allerta è al massimo, mentre si registrano dispersi tra i pastori. Il rischio mareggiate si estende lungo le coste, con onde fino a otto metri vicino a Olbia, evidenziando la gravità delle criticità in atto nella regione.

Il maltempo si sposta al Centro-Sud, con allerta rossa in parte della Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Due pastori sono dispersi in Ogliastra. Pericolo di onde alte fino a 8 metri. Allerta arancione invece in Calabria, che ha comunque attivato "l'assetto da allarme rosso". In particolare, tra oggi e martedì, sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna: dispersi due pastori | Calabria in "assetto di allarme rosso"

Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna: evacuazioni nel Nuorese | Calabria in "assetto di allarme rosso"Le condizioni meteorologiche avverse stanno interessando diverse regioni italiane, con un’allerta massima in Sicilia e Sardegna.

Maltempo, oggi allerta meteo su Calabria, Sicilia e SardegnaOggi, domenica 18 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa di condizioni meteorologiche avverse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Meteo: Allerta massima oggi in alcune zone della Sicilia - In calo anche le temperature nella parte orientale dell'Isola ... rainews.it